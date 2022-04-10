Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 10:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücülerden biri, otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden Engin Demirhan idaresindeki otomobil, 30 Ağustos Caddesi'nden gelen otomobille çarpıştı.
Demirhan'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ormanlık alana savruldu. Otomobildeki 5 kişi, kendi çabalarıyla çıkmayı başardı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan yaralılar Doğan Demirci, Yunus Karaaslan, Mehmet Gebeş ve Zekeriya Erol'u çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza sonrası yola savrulan cam parçaları ekipler tarafından temizlenirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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