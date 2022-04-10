Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 09:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
400 bin liralık altın tespih
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından yaklaşık 350 gramlık bir tespih üretti. Bir haftada üretilen bu tespihin fiyatı ise yaklaşık 400 bin lira.
Türkiye’nin altın işleme bakımından en önemli ikinci şehri olan Kahramanmaraş’taki kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor.
Bazı müşteriler, 300-400 bin lira civarında 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.
40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle `Muzaffer` isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin lira arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık" dedi.
Etiketler: Altın Kahramanmaraş
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