Türkiye’nin altın işleme bakımından en önemli ikinci şehri olan Kahramanmaraş’taki kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor.

Bazı müşteriler, 300-400 bin lira civarında 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.

40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle `Muzaffer` isminde tespih ürettiklerini belirterek, "Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin lira arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık" dedi.