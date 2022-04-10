Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de polislere sürpriz kutlama
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de bir esnaf ve mahalleli, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla silahlı kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde simit fırını işletmecisi Emircan Bilir ve mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için etkinlik planladı.
112 Acil Çağrı Merkezini arayan Bilir, işlettiği dükkanının önünde silahlı kavga olduğu ihbarında bulundu.
Daha sonra kavgaya müdahale için gelen polis ekipleri Türk bayrağı, çiçek, pasta ve alkışlarla karşılandı.
Bir süre şaşkınlık yaşayan polisler daha sonra pastayı keserek katılımcılara ikram etti.
Etiketler: Balıkesir Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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