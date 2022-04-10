Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 04:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta apartman yangını: 7 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’un Gerze ilçesinde bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Apartmanda bulunan 7 kişi alevlerden ve dumandan dolayı dışarıya çıkamadı.
Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 50 dakika süren yangın söndürme çalışmaları sonrası dumandan etkilenen 7 kişiyi apartmandan çıkardı.
Dumandan etkilenen 7 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangında can kaybının olmadığını ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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