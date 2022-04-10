Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 03:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kumar oynayan 8 kişiye 12 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da kumar oynanan 2 kıraathaneye yapılan baskında 8 kişiye toplam 12 bin 733 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında işlem uygulandı.
Bursa'da Asayiş Şube ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi ile Kuruçeşme Mahallesi'ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı. Masada bulunan oyun kağıtlarına ve paralara el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere toplamda 12 bin 733 TL para cezası uyguladı.
İş yeri sorumlularından H.E. ve aranması da olan M.Ş. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan işlem yapıldı.
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