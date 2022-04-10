Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 127 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 127 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari'de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 3. Piyade Tümen Komutanlığı hudut birliklerinin desteğiyle ilçedeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 127 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu Narkotik İran Sınır Güvenliği
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