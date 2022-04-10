Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın sürücüye hakaret eden şüpheliye gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
İstanbul Maltepe'de aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da emniyet ekipleri Maltepe'de kadın sürücü Ş.A.'nın aracına çarpan ve eliyle Ş.A.'nın aracının aynasını kırarak hakarette bulunan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheli U.K.'nin Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kadına Şiddet
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