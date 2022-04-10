Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 00:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu'da bir evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde bir evde çıkan yangın, iki eve daha sıçradı. Ekiplerce söndürülen yangın kameralara yansıdı.
Mengen ilçesine bağlı Sarıkadılar köyünde, Mahmut Bozkurt'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan Erdoğan Erten ve Abdullah Işıkçelik'in evine de sıçradı. O anlar kameralara yansıdı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.
Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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