Yaklaşık 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den kız arkadaşıyla tandem atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü Serkan Yılmazoğlu, paraşütün kanadının açılmaması üzerine yedek paraşütünü açarak Kleopatra Plajı'na 30 metre açıktaki denize iniş yapmak zorunda kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine hareket etti ancak Yılmazoğlu ve kız arkadaşı kendi imkanlarıyla denizden çıktı.

"Yedek paraşütümü açıp denize girdim"

Yılmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav için antrenman yaptığını söyledi.

Bunun için Yassıtepe'den kız arkadaşıyla kalkış yaptığını belirten Yılmazoğlu, "Uçuş sırasında acil bir durum yaşadım. Yedek paraşütümü açıp denize girdim. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle durumlar başımıza gelebiliyor. Sağ salim inişimizi yaptık. Üstümü değiştirip uçuşa çıkabilirim." diye konuştu.