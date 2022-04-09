Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kereste yüklü kamyonun kasasında 113 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'da, yol kontrol uygulamasında durdurulan kamyonda, çoğu Afganistan uyruklu 113 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.
Ekipler, kereste yüklü kamyonun kasasında yaptıkları aramada göçmenlerin olduğunu fark etti.
Yakalanan çoğu Afganistan uyruklu 113 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
Etiketler: Ağrı Düzensiz Göçmenler
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