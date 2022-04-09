Olay, Beştelsiz Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü ile taksici arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışmanın ardından cip sürücüsü, yoluna devam etmek isteyen taksiye çarptı.

Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında kavga çıktı. Birbirlerine küfür ve hakaretlerle saldıran sürücüleri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.