Bursa'da bir kişi, aynı işyerindeki bir kadın çalışanın ev anahtarlarını çalarak arkadaşına verdi. İşten eve erken dönen kadın çalışan evinde buzdolabının arkasında saklanan zanlı ile göz göze geldi.

Panik anından faydalanan zanlı evine girdiği kadın çalışanın cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekiplerinin yaptıkları soruşturma neticesinde telefonu alarak kaçan şüphelinin 27 yaşındaki K.D. olduğu tespit edildi.

Otobüsle 6 farklı şehir değiştiren şüpheli, Bolu'da kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan K.D., arkadaşı olan ve mağdur kadınla aynı işyerinde çalışan M.B. ile birlikte olayı planladıklarını ve M.B'nin evin anahtarlarını çalarak kendisine verdiğini itiraf etti.

Olayı gerçekleştiren K.D. ile M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.