Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da taksimetre kuyruğu sürüyor
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı zam kararının ardından taksimetrelerini güncellemek için bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruklar devam ediyor.
UKOME'nin olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisinin kabul edilmesinin ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksicilerin ayar merkezleri önündeki bekleyişleri sürüyor.
Sabah erken saatlerden itibaren ayar merkezlerinin önüne gelen taksiciler, ikinci günde de uzun kuyruklar oluşturdu.
Beklemekten sıkılan bazı taksiciler, zaman zaman araçlarından inerek caddede yürüyüş yaptı.
Etiketler: Taksi
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