Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Savur ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Üçkavak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan İdris S. ve Mehmet G, 112 Acil Servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Kavga
Son Haberler
- 13:30
- 13:28
- 13:20
- 13:09
- 13:03
Sıradaki Haber
Öğrenme merakı, kız kardeşlere 11 yükseköğretim diploması getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz