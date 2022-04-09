Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.02'deki deprem, 6,72 kilometre derinde kaydedildi.
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2022
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölgedeki son durum @trthaber'de. https://t.co/tOI7IK6nwX
Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2022
Malatya Valisi Aydın Baruş: Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma yönünde bir duyum almadık. Sadece bir mahallemizden bir evde hasar oluştuğuna yönelik jandarmadan bilgi geldi. pic.twitter.com/WzSQdx9wqT
"Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Bakan Kurum: İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Kurum, “İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.
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