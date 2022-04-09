Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.02'deki deprem, 6,72 kilometre derinde kaydedildi.

Deprem, çevre illerden de hissedildi.

#SONDAKİKA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölgedeki son durum @trthaber'de. https://t.co/tOI7IK6nwX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2022

Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

#SONDAKİKA

Malatya Valisi Aydın Baruş: Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma yönünde bir duyum almadık. Sadece bir mahallemizden bir evde hasar oluştuğuna yönelik jandarmadan bilgi geldi. pic.twitter.com/WzSQdx9wqT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 9, 2022

"Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Bakan Kurum: İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, “İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.