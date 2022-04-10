Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'daki çatı yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da üç katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Seyhan Sokak'taki üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın binanın üçüncü katındaki daireye de sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken üçüncü kata da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olayda binanın çatı kısmı yanarken üçüncü katta da hasar oluştu.
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