Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 04:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanırken, kazaya başka bir otomobilin neden olduğu öğrenildi.
İzmir'in Konak ilçesinde Mehmet Özden yönetimindeki otomobili, iddiaya göre seyir halindeki başka bir araç sıkıştırdı.
Bunun üzerine otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Özden, refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Özden ve eşi Halime Özden otomobilde sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası Trafik
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