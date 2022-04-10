Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 04:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Maltepe’de çatı katında çıkan yangın kontrol altında
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Maltepe’de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.
Maltepe’de 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 05:37
- 04:41
- 04:24
- 04:27
- 04:14
Sıradaki Haber
Sinop’ta apartman yangını: 7 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz