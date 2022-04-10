Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 07:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir binanın zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı sokakta, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıktığı sırada binada bulunan ve dumandan zehirlenen 2'si çocuk 4 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Haberler
- 06:23
- 06:06
- 05:37
- 04:57
- 04:41
Sıradaki Haber
Balıkesir'de polislere sürpriz kutlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz