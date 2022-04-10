Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Atla video çekerken araba çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da trafikte atla gezen bir kişi sosyal medyada yayınlamak için video çekiyordu. Kısa bir süre sonra otomobil ile çarpışan atlı kazada yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, at ile trafikte dolanan genç sosyal medyaya atmak için arkadaşına video çektirmeye başladı.
At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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