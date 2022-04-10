Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunduğunu duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu duyurdu.
Açıklamada, bölge sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Karadeniz Bölgesi Çığ Meteoroloji
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