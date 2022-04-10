Başkent Kampala'da bulunan Katwe bölgesinde yapılan dağıtım programına Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Kampala Bölge Bakanı Hajjati Miisa Kabanda, TİKA Uganda Koordinatörü Ömer Aykon'un yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Kampala Büyükelçisi Alp, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ramazan boyunca Uganda'nın çeşitli bölgelerinde iftar programları ve gıda kolisi dağıtımları yapacaklarını söyledi.

"Faaliyetlerimiz devam edecek"

Katwe'nin Kampala'daki en yoksul bölgelerden biri olduğunu belirten Alp, "Faaliyetlerimiz yarından itibaren okullar, mülteci kampları ve Uganda'nın çeşitli bölgelerindeki fakir halklara yönelik yardım programları şeklinde devam edecek" dedi.

Programın onur konuğu olan Kampala Bölge Bakanı Kabanda, Türk Büyükelçiliğine ve TİKA'ya bu yardım faaliyetinden dolayı teşekkür etti.

"Fakir bölge halkının desteklenmeye ihtiyacı var"

Uganda'da ihtiyaç sahibi insanlar olduğunu belirten Kabanda, "Türkiye'den özellikle ramazan ayında daha fazla yardım organizasyonu bekliyoruz. Fakir bölge halkının desteklenmeye ihtiyacı var. Tüm çalışmalarınız için minnettarız" ifadesini kullandı.

TİKA'nın Uganda Koordinatörü Ömer Aykon, yardımların ailelerin 15 günlük ihtiyacını karşılayabileceğini belirterek, "Pirinç, yağ, bakliyat ve şeker gibi ürünlerden oluşan paketin Ugandalılara faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.