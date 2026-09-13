Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 13.09.2026 18:13

Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin sağlık sistemi, dünyada örnek gösterilen bir noktaya varmıştır

Bakan Memişoğlu, "Bugün Türkiye kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştiriyor. Nasıl yerli otomobilimizi, savaş uçağımızı üretiyorsak sağlıkta da kendi teknolojimizi geliştiriyoruz. Türkiye'nin sağlık sistemi, dünyada örnek gösterilen bir noktaya varmıştır" dedi.

Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin sağlık sistemi, dünyada örnek gösterilen bir noktaya varmıştır
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlıkta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlıktan sanayiye, eğitimden teknolojiye "olmaz" denilenleri yaptıklarını anlatan Bakan Memişoğlu, "Yapılamaz denilenleri birer birer hayata geçirdik. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

İnsanın en büyük zenginliğinin sağlık olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Anadolu bu anlayışla asırlardır insanlara şifa olmuştur. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan adına Kayseri'de yaptırılan Gevher Nesibe Sultan Darüşşifa ve Tıp Medresesi bu anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesidir. Anadolu'da atılan bu adımlar bugün geldiğimiz modern tıbbın temelini oluşturmuştur. Memleketimiz insanlığa ışık tutan böyle nice hazinelerle doludur. Bize düşen bu büyük mirası bilimin ve teknolojinin gücüyle geleceğe taşımaktır. Bugün Türkiye kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştiriyor. Nasıl yerli otomobilimizi, savaş uçağımızı üretiyorsak sağlıkta da kendi teknolojimizi geliştiriyoruz. Türkiye'nin sağlık sistemi dünyada örnek gösterilen bir noktaya varmıştır. Bu başarıların temelinde sizlerin bizlere duyduğu güven ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin sağlık vizyonuna yönelen güçlü iradesi vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun bölgenin sağlık üssü olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun bölgenin sağlık üssü olacak

Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde artık şehirler arasında mesafe olmadığına işaret ederek, "İleri tıp uygulamaları Anadolu'nun her noktasında yapılabilmektedir. Siirt'te açık kalp ameliyatı, Malatya'da karaciğer nakli, Van'da ileri cerrahi uygulamalar, Antalya'da yüksek teknoloji gerektiren tedavileri yapabiliyoruz. Çeyrek asır önce büyük şehirlerde olan birçok işlem bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde başarıyla uygulanıyor. Vatandaşlarımız mükemmel bir sağlık hizmetine kendi şehirlerinde ulaşabiliyorlar."

Türkiye'de artık hastane denildiğinde akla modern, ferah ve teknolojik altyapısıyla insana güven veren şifahaneler geldiğini söyleyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İşte Türkiye'nin sağlıkta gerçekleştirdiği büyük dönüşümün adı budur. Bir yandan güçlü sağlık tesislerimizi ülkemize kazandırıyor diğer yandan kendi ilacımızı, aşımızı ve tıbbi cihazımızı üretmek için çalışıyoruz. Sağlıkta kendi gücümüzü, kendi teknolojimizi ve kendi üretimimizi büyütüyoruz. İşte bunun adı üreten sağlık. Solunum cihazlarımızı, dünyada yalnızca üç ülkede üretilen kalp akciğer makinesini ve otomatik şok cihazını ürettik. CAR-T hücre tedavisinden mobil dijital röntgen cihazlarına, yerli aşı ve tanı kitlerine kadar birçok ürünü bilim insanlarımızın emeğiyle geliştirdik ve milletimizin hizmetine sunduk."

Türkiye'nin tıbbı cihaz ihracatının ithalatı karşılama oranını yüzde 43'e yükselttiklerini ve bunu daha da yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Bunlar sağlıkta bağımsızlığımızı güçlendiren önemli adımlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık sanayisini inşallah Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlığın insanın sahip olabileceği en büyük hazine olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Bizler koruyan sağlık vizyonumuzla hastalığa değil, aziz milletimizin sağlığına yatırım yapıyoruz. Biz hastalık değil, sağlık bakanlığıyız. Sağlıklı yaşamı hep birlikte bir kültür haline getirmek zorundayız. Bunun için sağlıklı hayat merkezlerimiz var. Ücretsiz, diyetisyen, fizyoterapist, kanser taramaları ve gebe okulu gibi birçok hizmet sunduğumuz bu merkezlerimizde 2024 yılında 55 milyon vatandaşımıza ulaştık. Aile hekimlerimizle vatandaşlarımızı arıyor şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkların düzenli takip edilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda 14 milyondan fazla vatandaşımızın kronik hastalıklarını erken teşhis ederek zamanında müdahale ettik. Türkiye'yi hem sağlık hizmetlerinde hem de sağlık teknolojilerinde dünyanın öncü ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız."

ETİKETLER
Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastaneleri
Sıradaki Haber
Düşük karbonhidrattan yüksek karbonhidrata geçiş bağışıklık sistemini etkiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Vergi denetimlerinde odak büyük mükellefler oldu
17:06
Yemen'de hükümete bağlı güçler: Husilerle çatışmalarda bir ayda 500'den fazla mensubumuz öldü
16:36
Filistin topraklarını gasbeden 480 İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi
16:33
Gazze'de katil İsrail'in kısıtlamaları hastanelerdeki jeneratörleri durma noktasına getirdi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun bölgenin sağlık üssü olacak
16:08
Irak, İran sınırındaki 3 sınır kapısını yeniden açıyor
Havacılık festivali gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu
Havacılık festivali gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu
FOTO FOKUS
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti için açılış tarihi belli oldu
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti için açılış tarihi belli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ