Gazze'de katil İsrail'in kısıtlamaları hastanelerdeki jeneratörleri durma noktasına getirdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerdeki yakıt ve yedek parça sıkıntısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son günlerde bazı jeneratörlerin yağ, yedek parça ve yeterli yakıt bulunmaması nedeniyle devre dışı kaldığı belirtildi.

Aylık yaklaşık 2 bin 500 litre jeneratör yağına ihtiyaç var

İsrail'in son dönemde Gazze'ye girişine izin verdiği sınırlı miktardaki jeneratör yağının sadece "acil durum ihtiyacını karşılayacak" düzeyde kaldığı ve jeneratörlerin işletilmesi ile gerekli teknik bakımların yapılması için yeterli olmadığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki hastanelerin aylık yaklaşık 2 bin 500 litre jeneratör yağına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kalan jeneratörler 24 saat boyunca ağır teknik ve mekanik koşullarda çalışıyor ve kapasiteleri hayati bölümlerin elektrik ihtiyacını karşılamaya yetmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu jeneratörlerin de acil yağ değişimi ihtiyacı nedeniyle teknik ve mekanik sorunlar yaşadığı, her an devre dışı kalabileceği vurgulanan açıklamada, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Hastanelerin elektriği jeneratörlerden sağlanıyor

Gazze'de hastanelerin hayati bölümleri ile tıbbi cihazların çalışması için gereken elektriğin temel kaynağını jeneratörler oluşturuyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı Gazze Şeridi'nde hastaneler, yaklaşık üç yıldır elektrik ihtiyaçlarını jeneratörlerle karşılıyor.

Jeneratörler için gerekli yakıtın temin edilememesi ve yedek parça girişine izin verilmemesi ise hastanelerde elektrik üretiminin sürdürülmesini zorlaştırıyor.

İsrail, Gazze ile arasındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı Ekim 2023'ten bu yana kapalı tutuyor, Refah Sınır Kapısı'nı ise Mayıs 2024'ten bu yana kontrolünde bulunduruyor.