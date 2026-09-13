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Dünya
TRT Haber 13.09.2026 15:19

Yunanistan’da İsrail’den alınacak Aşil Kalkanı’na tepkiler artıyor

Yunanistan’ın soykırımcı İsrail’den tedarik etmeyi planladığı Aşil Kalkanı isimli çok katmanlı hava savunma sistemine ülkede tepkiler artarak devam ediyor.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Yunanistan’da İsrail’den alınacak Aşil Kalkanı’na tepkiler artıyor

Yunanistan'da yayımlanan Documento gazetesi, Aşil Kalkanı kapsamında öne çıkan çıkan “İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii” isimli şirketle ilgili gerçekleri ortaya çıkarttı.

Gazete, şirketin Yunanistan'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan yasa dışı dinleme skandalının merkezinde yer alan Predator casus yazılımını geliştiren Cytrox şirketiyle bağlantılarına işaret etti.

Aşil Kalkanı’nı geliştiren İsrailli devlet şirketinin, geçmişte Predator'ın geliştiricisi şirkete yatırım yaptığı iddia edildi.

"Avrupa İsrail’e yaptırım kararı alırken biz can çekişen Netanyahu ile ortaklık kuruyoruz"

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’de de İsrail’le yapılan anlaşmaya karşı sert bir eleştiri yer aldı. “Başta Fransa olmak üzere tüm Avrupalı ortaklarımız İsrail’e yaptırım kararı alırken, biz uluslararası alanda izole edilmiş, can çekişen Netanyahu ile ortaklık kuruyoruz.” ifadesine yer verildi.

"Tarihi utanç"

Yunan aktivist Yasonas Apostolopulos ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihi utanç” yorumunu yaptı.

Apostolopulos “Yunanistan, Gazze'de test edilmiş silahlar satın almak için İsrail'e 3 milyar euro verecek. Bundan böyle her bebeği öldüren bomba, her aileleri parçalayan füze, Yunan devletinin muhteşem imzasını taşıyacak. Yunanistan'ı bir soykırımın başlıca finansörlerinden birine dönüştürüyorsunuz ve tam da bu şekilde muamele görmelisiniz” ifadelerini kullandı.

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