Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun bölgenin sağlık üssü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuştu.

"Sevgimizi lafta bırakmıyor dev projelerle ortaya koyuyoruz"

Samsun'a yeni yatırımlarla gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. İcraat var icraat. İstiklal'in Şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Samsun bizim gururumuz, bizim gözbebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizle icraatlarımızla hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz.

"Hastane sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı"

Şehir hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesinden itibaren Samsun sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi, depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip.

1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği mevcut. Şehir hastanemizin açılışı ile Samsun bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. 548'i uzman hekim olmak ğüzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş vaziyette. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz.

"Türkiye sağlık alanında parmakla gösterilen bir konuma ulaştı"

Şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi geçmişte çok sıkıntı çektim, sağlık sistemindeki aksaklıkları ben de bizzat tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bundan 25-30 yıl önce hastanelerimizin ne durumda olduğunu gençlere gösterebilsek, sağlam girsek hasta çıkardık. Muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenirdi. O kötü günleri hep beraber yaşadık. Her işin başı sağlık dedik. Eğitim ve sağlığı önceledik. Parası olmayanın kapıdan döndüğü, hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere Türkiye bu alanda parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi, her yıl yüzbinlerce hasta şifalarını Türkiye'de arıyor. Şehir hastanelerimizin hizmete girmesinin önemi var. 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Hastanelerimiz vatandaşlarımıza 1. sınıf hizmet veriyor.

"Koronavirüs salgınını en rahat yöneten ülkelerden biri olduk"

Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu en bariz örneği şehir hastanelerimizdir.İlk günden itibaren muhalefetin eleştiri okları oldu. "Bu hastanelere ne gerek var" dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise büyük diye eleştirdiler. Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Şehir hastaneleri koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli misyonlar yüklendi. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Herkes tarafından anlaşıldı. İyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyoruz. Her imkanın bulunduğu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye kazandırdığımız için hamdediyoruz. Bize yetki veren vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Türkiye için Türk milleti için aşk ile çalışmaya devam edeceğiz.

"Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır"

Dün 12 Eylül darbesinin 46. dönümüydü. Adaleti tesis etmek adına pek çok insanımızı darağaçlarına gönderdiler. Gencecik fidanlarımızı kaybettik. 12 Eylül darbesi milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdi. Ekonomik geri kalmışlığa, yoksulluğa mahkum edildi. Milletimiz 3 Kasım 2002'de yeter diyerek set çekmiştir. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha da açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bundan sonra da milletin iradesine de gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletimizin iradesine gözümüz gibi bakacağız.