Bakan Fidan: İsrail, Suriye'de istikrarsızlık istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’yi ziyareti kapsamında Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’yle bir araya geldi.

İki bakan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yeni Suriye bölgeye istirar ve barış getirdi"

Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yılda büyük bir ivme kazanmış durumda. Suriye, Türkiye ile değil dünya ile ilişkilerinde yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Eski Suriye'nin gitmesi yeni Suriye'nin gelmesi bölgeye istirar ve barış getiren bir husus olmuştur. Suriye devleti, hükümeti bölge ülkeleriyle her alanda iş birliğini geliştirme konusunda büyük bir gayret göstermektedir. Suriye'nin her geçen gün yaralarını daha da fazla sardığını görüyoruz. Bölgemizdeki bütün savaşlar tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker biter.

"Cumhurbaşkanımız yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edecek"

Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Bu açıdan da ziyaretimiz önem taşımakta.

"YPG/SDG'nin feshi önemli bir adım"

YPG/SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Suriye hükümetinin yapıcı çalışmalarına verilen önemli bir cevap. Bu adım vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor, sahada hayata geçirilmelidir. Suriye ekonomi başta olmak üzere önemli gelişmeler kaydediyor. Suriye'nin nükleer dosyası da kapatılmış durumda.

"İsrail saldırıları ile Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor"

İsrail'in izlediği politikalar terörle mücadelede olumlu gidişatın önündeki en büyük engel. İsrail'in saldırıları ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail saldırıları ile Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyor. İsrail, DEAŞ gibi terör örgütlerine destek vermektedir. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağı olduğunu biliyoruz, kendileri de inkar etmiyor. Suriye'nin egemenliğini tam olarak sağlamış, komşuları için istikrar üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz.

"Yatırımcıların büyük bir talebi var"

İşadamlarımızın karşılıklı ortaklık bizim gündemimizi oldukça meşgul etmekte. İnanılmaz bir talep var. Altyapıyı, zemini hazırlamaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin büyük bir ilgisi var. 10 yıldan fazla kalmış Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunların hareket geçirdiği network'ü var. Bu iki ülke açısından önemli.

"İsrail, bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor"

İsrail'in politikaları; Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. Ürdün, Mısır gibi Müslüman ülkelerin güçlü, istikrarlı olmalarına izin vermemek. Bölgedeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Bölgede herkes kendi sınırında kaldığı sürece herkese yetecek kadar barış, mutluluk var. İsrail, Gazze soykırımında da gördük. Bütün bir bölgeyi saldırganlık üzerinden değerlendiriliyor. Suriye'nin istikrarsızlaştırması yönünde atılacak adımlar bölgeyi etkileyecek adımlar. Uluslararası toplum İsrail'i yürüdüğü bu yanlış yolda döndürmelidirler.