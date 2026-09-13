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Gündem
TRT Haber 13.09.2026 12:30

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın temaslarında, terör örgütü YPG/SDG'nin entegrasyon süreci ve kendini feshetmesine ilişkin gelişmeler öncelikli gündem maddeleri.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'yi ziyaret ediyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesi de bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri güvenlik olacak. Terör örgütü YPG/SDG'nin fesih kararı ve entegrasyon sürecinde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Alınan kararların zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak.

Bakan Fidan'ın gündeminde, Suriye'nin güneyindeki durum da var. İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek. İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması da ele alınacak. Suriye Türkmenleri dahil toplumun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin geleceğine katkı sağlamasının önemi vurgulanacak.

Bir diğer başlık, ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi olacak. Bölgede ticaret ve ulaşımın geliştirilmesine ilişkin son projeler de görüşülecek. Türkiye'nin, Suriye'nin ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesine yönelik desteğini sürdüreceği vurgulanacak.  

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Hakan Fidan Suriye
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