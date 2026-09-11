Düşük karbonhidrattan yüksek karbonhidrata geçiş bağışıklık sistemini etkiliyor

New York Üniversitesi Langone Health öncülüğündeki araştırmacılar, 18-50 yaş aralığındaki 54 yetişkinin yer aldığı kontrollü bir beslenme çalışmasının verilerini inceledi.

Araştırmaya göre, düşük karbonhidratlı beslenmenin ardından karbonhidrat tüketimini artırmak, özellikle tüketilen karbonhidratın türüne bağlı olarak vücutta farklı değişikliklere yol açabiliyor, bağışıklık sistemini etkileyebiliyor.

54 kişi üzerinde incelendi

Araştırmada fazla kilolu veya obez 54 yetişkinin beslenme düzeni incelendi. Katılımcılar önce düşük karbonhidratlı bir diyet uyguladı ve yaklaşık yüzde 15 oranında kilo verdi.

Daha sonra katılımcılar farklı beslenme gruplarına ayrıldı. Bir grup düşük karbonhidratlı beslenmeye devam ederken, diğer gruplar yüksek karbonhidratlı beslenmeye geçti.

Bu gruplardan birinde karbonhidratların büyük bölümü rafine nişastadan geldi.

Rafine nişasta; beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz unla yapılan ürünler ve bazı işlenmiş tahıl ürünlerinde bulunan, işlenme sırasında lif ve bazı besin öğeleri azaltılmış karbonhidratları ifade ediyor.

Rafine nişasta bağışıklık sistemini etkiledi

Araştırmacılar, yüksek karbonhidratlı beslenen grupları karşılaştırdığında önemli bir fark tespit etti.

Rafine nişasta ağırlıklı beslenen grupta, bazı bağışıklık hücrelerinin daha fazla aktive olduğu görüldü. Ayrıca inflamasyonla, yani vücuttaki iltihaplanma süreçleriyle bağlantılı bazı biyolojik yollar da daha aktif hale geldi.

Araştırmacılara göre bunun nedeni, rafine karbonhidratların kan şekerini daha hızlı yükseltebilmesi olabilir.

Kan şekerindeki hızlı yükseliş, bağışıklık sisteminin bazı bölümlerini harekete geçirerek inflamasyonu tetikleyebilir.

Sonuçlar tüm karbonhidratlar için geçerli değil

Araştırmanın sonuçları, “tüm karbonhidratlar zararlı” anlamına gelmiyor.

Aksine çalışma, karbonhidratın miktarından çok kaynağının da önemli olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar ayrıca yüksek şeker tüketen grupta bazı bağışıklık tepkilerinin daha düşük olduğunu belirledi. Ancak bu durum, şekerin daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bağışıklık sistemindeki bazı tepkilerin azalması da vücut açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Bilim insanları, çalışmanın küçük bir grupla ve yalnızca 10 hafta boyunca yapılması nedeniyle daha geniş ve uzun süreli araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Araştırmanın temel mesajı ise şu: Düşük karbonhidratlı bir diyetten sonra karbonhidrat tüketimi artırılırken yalnızca miktara değil, karbonhidratın hangi besinlerden geldiğine de dikkat etmek gerekiyor.