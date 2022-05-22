Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 22:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de dağlık alanda yaralanan kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı
Tunceli'de mantar toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Ümit Cömert, dağlık alanda kayalıklardan düşerek yaralandı.
Arkadaşları, ayağı kırılan Cömert'in durumunu yetkililere haber verdi. Sarp arazi nedeniyle bölgeye askeri helikopter yönlendirildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından sedyeyle helikopterin bulunduğu bölgeye götürüldü.
Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Cömert, tedavi altına alındı.
Etiketler: Tunceli
Son Haberler
- 23:05
- 22:30
- 22:37
- 21:48
- 21:58
Sıradaki Haber
Gaziantep'te acil servisteki bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz