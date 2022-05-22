Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 20:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA, DHA
Gaziantep'te acil servisteki bıçaklı saldırgan tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’te özel bir hastanenin acil servisinde korku dolu anlar yaşandı. Önce hastaneden ayrılmak istemeyen kızına, ardından da sağlık çalışanlarına bıçakla saldıran şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te özel bir hastanenin acil servisine gelen kişi, torunu ile kızını götürmek istedi.
Ancak kendisiyle gelmek istemeyen kızı acil servise sığındı. Kızını zorla götürmeye çalışan kişiye, sağlık çalışanları müdahale etti.
Bıçak çeken şüpheli, çevresindekilere rastgele saldırmaya başladı.
Cezaevine gönderildi
Acil servisin içindeki kapıları zorlayan şüpheli, kendisini engellemeye çalışan ambulans şoförünü iki kolundan yaraladı. Şoför, hastanede tedavi altına alındı.
Hastane içinde korku dolu anlar yaşattıktan sonra kaçan Orhan D., polisler tarafından yakalandı.
Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Gaziantep
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