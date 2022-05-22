İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanık Serkan D'nin yerini belirledi.

Esenyurt'ta gözaltına alınan sanık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Serkan D'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 8 şüpheli tutuklanmıştı

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.