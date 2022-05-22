Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 16:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Sokakta darbedilen kadını taksi şoförü kurtardı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadının sokakta darbedildiğini gören taksi şoförü olaya müdahale etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Poligon Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kadın, yanındaki kişi tarafından saçından çekilerek darbedildi.
Olay yeri yakınındaki taksi durağından çıkan bir taksici, saldırganı durdurmaya çalıştı.
Saldırgan ve taksici arasında başlayan kavgayı ise çevredekiler ayırdı. Saldırgan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.
Taksi durağının güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili polise herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı öğrenildi.
Etiketler: İzmir Kadına Şiddet Taksi
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