İzmir'in Karabağlar ilçesinde Poligon Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kadın, yanındaki kişi tarafından saçından çekilerek darbedildi.

Olay yeri yakınındaki taksi durağından çıkan bir taksici, saldırganı durdurmaya çalıştı.

Saldırgan ve taksici arasında başlayan kavgayı ise çevredekiler ayırdı. Saldırgan kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.

Taksi durağının güvenlik kamerasının kaydettiği olayla ilgili polise herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı öğrenildi.