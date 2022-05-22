Yurt genelinde pazartesi ve salı günü yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Marmara'nın batısı ve kıyı ege harici tüm yurtta aralıklarla yağış beklendiğini söylüyor:

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklediğimiz yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz."

Yağışlı hava çarşamba günü etkisini yitirecek

Salı günü yurdun doğu kesimlerinde yağış var. Çarşamba günü ise yağışlı hava etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

3 büyük şehirde de hava ısınacak

"Ankara ve İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklık 28 ila 30 derece olacak. İzmir ise en yüksek 35 dereceyi görecek" diyen Macit, şunları söyledi:

"İstanbul'da pazartesi günü sağanak yağış beklentimiz var. Hava sıcaklığı 23 derece civarında. Ankara da ise yarın gök gürültülü sağanak yağış var kısa süreli ve yerel 21 derece hava sıcaklığı, İzmir'de ise yağış beklentimiz yok."