Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alev alan otomobil akaryakıt istasyonunda paniğe neden oldu
Sakarya'da akaryakıt istasyonuna benzin almak için gelen otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Alevler, vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesinin ardından söndürülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kaynarca ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Benzin almak için depoya yanaşan otomobilin motor kısmı alev aldı.
Benzin pompasının önünde yaşanan yangın, panik oluştururken, vatandaşlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
Facianın önüne geçildiği panik anları vatandaşların ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anını anlatan istasyon çalışanı, "Araç istasyona geldi, durunca alevi gördük. Alevleri görür görmez yangın tüplerini alarak söndürdük ve aracı personellerle birlikte güvenli bölgeye çektik" dedi.
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