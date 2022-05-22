İstanbul Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan 41 yaşındaki Güngör Sitar, 25 Mart'ta çalıştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne mesaisine giderken aniden göğsü ağrımaya başladı.

Tecrübeli hekim, kalp krizi geçirdiğini anlayıp yolunu aracını çalıştığı hastanenin acil servisine sürdü.

Aracından indi, ancak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Genç doktorun yardımına güvenlik görevlileri koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Acilde kalp masajına başlandı ve o şekilde anjiyo ünitesine nakledildi. Sitar daha sonra yoğun bakıma alındı.

1 buçuk ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu

Sitar’dan yapılan müdahaleler sonrası kalp ritmi alınınca bypass ameliyatına başlandı.

Genç doktorun komplikasyonları bununla da bitmedi, pıhtıya bağlı yüksek doz kan sulandırıcı kullanılmak zorunda kalındığı için aşırı kanaması oldu. 12 saat içinde vücudundaki tüm kan iki kez değiştirilmek zorunda kalındı.

Toplamda 100 ünite kan verilen Dr. Sitar, 1 buçuk ay süren tedavisinin ardından mucizevi bir şekilde hiçbir hasar kalmadan sağlığına kavuştu.

“Hiçbir sağlık sorunum yoktu, 1 buçuk ay önce COVID-19 geçirmiştim”

Dr. Sitar, daha önce hiçbir sağlık sorunu olmadığını, hatta aktif sporla uğraşmaya çalıştığını söyledi.

Bu kadar ağır bir kalp krizinin altında yatan asıl nedenin pıhtı olması nedeniyle krizden 1 buçuk ay önce geçirdiği COVID-19 hastalığının buna neden olduğuna dair kafasında soru işaretleri oluştuğunu da ifade etti.

“Hastası için yoğun bakım lazım sandım, meğer kendisiymiş”

Dr. Sitar'ın yoğun bakım sürecinde, bir an olsun başından ayrılmayan Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden arkadaşı Doç. Dr. Esra Adıyeke duygularını şöyle ifade etti:

“Hastane kurulduğu andan itibaren Güngör'le birlikte çalışıyoruz. Mesai arkadaşım. O gün beni aradıklarında, 'Güngör'ün yoğun bakıma ihtiyacı var' dediler. Normalde Güngör kendi hastaları için beni arar, 'Yoğun bakıma ihtiyacımız var' der. Allah Allah, neden kendisi aramadı diye şaşırdım, çünkü hiç beklemediğim bir tablo bu. 'Güngör'ün kalbi durdu Esra dediklerinde, büyük bir şok yaşadım. Hiç hatırlamıyorum anjiyoya nasıl koştuğumu. Yoğun bakımda ilk 5 günlük süreci çok ağır seyrettiği için ve bir türlü stabil olmadığı için, biz bütün ekip evimize gitmedik, neredeyse hep başındaydık.”