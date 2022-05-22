Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynarken yakalanan kişilere 189 bin 176 lira para cezası
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İzmir'in Bornova ilçesinde iki adreste kumar oynarken suçüstü yakalanan 104 kişiye 189 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde bir sendika binası ile Yaka Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Adreslere baskın düzenleyen Bornova İlçe Jandarma ekipleri, 104 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Kumar oynayan 104 kişiye 189 bin 176 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konulurken şüpheliler K.B ve A.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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