İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta, "yasa dışı bahis" ve "kumar, tombala ve oyun makineleri" uygulamaları, 10 bin 87 ekip ve 32 bin 381 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Yasa dışı bahis" uygulamasında, yasa dışı bahis oynatılan iki iş yerinde, bahis oynatan 38 kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli, 72 kişi hakkında idari işlem yapılarak, para cezası uygulandı. Uygulamada, 11 kişi gözaltına alındı, 267 aranan şahıs yakalandı.

"Kumar, tombala ve oyun makineleri" uygulamasında ise 18 bin 329 iş yeri ve 751 dernekte yapılan aramada, 19 kişi gözaltına alındı, 273 aranan kişi yakalandı, 103 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 328 kişi hakkındaki idari işlem sonucu para cezası uygulandı. Ayrıca, 64 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda, 10 bilgisayar, 4 yazıcı, 24 bin 86 lira para, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 8 mermi, bir kurusıkı tabanca, 26 oyun makinesi, 7 tombala makinesi, 30 gram bonzai, 210 gram metamfetamin, 55 adet captagon, 3 bin 20 kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynamada kullanılan materyal ele geçirildi.