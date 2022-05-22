Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Urla ve Dikili'deki orman yangınları kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlar, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.
Dikili
Dikili ilçesinde de Baraj mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesinin ardından bu yangın da kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de çalışmaları havadan takip etti.
İki alanda da soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir
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