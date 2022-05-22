İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı yarın açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13 buçuk kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.

Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası halen devam ediyor.

7 ayrı metro hattında çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.