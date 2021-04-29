Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Güvenlik güçlerince arazide yapılan aramada, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.
İmha edilen sığınaklardaki aramada 50 metre dağcı ipi, sırt çantası, uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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