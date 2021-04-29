Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı, yumurtalarını bırakmaya başlayan caretta carettalarla hareketlendi.



Dünyaca ünlü İztuzu sahiline gelen caretta carettalar yumurtalarını bırakmak için yuva yapmaya başladığı görüldü.

Yavrular, yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Kumsaldaki yuvalar korunup izleniyor

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alındığını vurgulayan Kaska, merkezde görev yapan ekibin sahilde gece boyu nöbet tutarak caretta carettaların yumurtlama anını takip ettiğini dile getirdi.

Yuvalama sezonu başladı

Kaska, bu yıl ilk yuvayı 27 Nisan'da tespit ettiklerini söyledi:

"Ekibimiz sezonun ilk yuvasını tespit etti, kafesledi, koruma altına aldı. Yuvalama sezonu resmen başladı. Son beş yılda 500-700 civarında yuva kaydedilen kumsalda, bu sene de yine yüksek rakamlarda olması bekleniyor."

"Geçen yıl yuvalama ve yavru çıkışında rekor kırıldı"

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü ve Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Doğan Sözbilen ise her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sözbilen, Dalyan'ın Türkiye ve dünya için hem genç kaplumbağaları ile tanınması hem de koruma açısından alınan önlemlerle oldukça önemli bir kumsal olduğuna işaret etti:

"Son yıllarda yuvalamalar önceki yıllara göre birkaç hafta daha önce gerçekleşiyor. Geçen yıl yine İztuzu kumsalında bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşan 750 yuvalama alanından 30 bin yavru çıkışıyla rekor kırıldı."

Yuvalama ağustos ayına kadar devam edecek

Bir dişi caretta carettanın iki haftada bir olmak üzere sezonda 3 ile 5 yuva yapabildiğine değinen Sözbilen, yuvalamanın ağustosa kadar sürdüğünü dile getirdi.

Sözbilen, vatandaşlardan özellikle caretta carettaların yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde daha dikkatli olmalarını istedi.