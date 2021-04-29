Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yama Dağı'nda yeni bir çiçek türü keşfedildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Yama Dağı'nda yeni bir peygamber çiçeği türü keşfedilerek endemik türler arasına eklendi.
TÜBİTAK projesi kapsamında 2015'te Yama Dağı'nda yapılan çalışma sırasında bulunan halk arasında peygamber çiçeği (mavi kantaron) olarak bilinen tür incelemeye alındı.
Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul, Prof. Dr. Tuna Uysal ve Doç. Dr. Emrah Şirin tarafından da değerlendirilen bitkinin yeni bir tür olduğu sonucuna varıldı.
Yeni türün ismi: Hekimhan Gökbaşı
Bilimsel ismi "Centaurea hekimhanensis Şirin&Yıldırım" olan türün Türkçe ismi "Hekimhan Gökbaşı" olarak duyuruldu.
Detaylı saha ve laboratuvar çalışmalarının ardından keşif, bilimsel dergi "Botanica Serbica"da yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.
Etiketler: Endemik
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