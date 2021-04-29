TÜBİTAK projesi kapsamında 2015'te Yama Dağı'nda yapılan çalışma sırasında bulunan halk arasında peygamber çiçeği (mavi kantaron) olarak bilinen tür incelemeye alındı.

Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul, Prof. Dr. Tuna Uysal ve Doç. Dr. Emrah Şirin tarafından da değerlendirilen bitkinin yeni bir tür olduğu sonucuna varıldı.

Yeni türün ismi: Hekimhan Gökbaşı

Bilimsel ismi "Centaurea hekimhanensis Şirin&Yıldırım" olan türün Türkçe ismi "Hekimhan Gökbaşı" olarak duyuruldu.

Detaylı saha ve laboratuvar çalışmalarının ardından keşif, bilimsel dergi "Botanica Serbica"da yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldı.