Sedat Boynueğri, ABD ve İngiltere'de eğitim gördü. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye dönerek, geleneksel Türk motiflerini daha yakından incelemeye başladı. Aslında geleneksel motiflere merakı çocuk yaşlarda babaannesinin kilimlerindeki desenlere ilgiyle başlamış. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Kalesi'nde bir kilimcinin yanında 5 ay çalışmış. Motiflerin dijitalleştirme süreci de öyle başlamış. Dijital sanatçı Sedat Boynueğri, çalışmalarını TRT Haber'e anlattı:

[Dijital Sanatçı Sedat Boynueğri]

" NFT Art, dijital olarak sanat eserleri oluşturan sanatçılar için bir satış kanalı, bir gösterme mecrası, sergileme mecrası diye tanımlayabilirim benim için. Bir fotoğrafçı fotoğrafını çekip bunu NFT'ye atabilir. Ya da bizim gibi dijital sanatla uğraşan insanlar, yaptıkları animasyonları NFT'leştirebilir. Amerika, Türkiye, İngiltere derken, o dünyayla bu dünya arasında bir bağ olması gerektiğini düşündüm. Orada daha çok teknolojiyle iç içeydik. Buraya geldik geleneksel sanatlar, etrafımızda gördüğümüz güzel motifleri sorgulamaya başladım. Ankara Kalesi'nde bir kilimcinin yanında çalıştım, yaklaşık 5 ay... Onunla beraber Anadolu motiflerini öğrendim. İlk başta babaannemin kilimini yaptık. Oradaki desenlerle oynamaya çalıştık. Mevlana'dan esinlenmeye çalıştık."

"Motiflerin dili var"

"Bir motif seçmek için ilk önce motiflerin anlamlarını araştırıyoruz. Halı kiliminin bir sürü motifleri var ve biz bunların hepsini araştırıyoruz. Göz kavramı çok ilgimi çekiyor. Deseni kilimlere işliyorlar, dışarıdaki bir gözden korumak için. Bunu bir kilime yapmak bana çok samimi bir koruma gibi geliyor yani. Mesela ben yurt dışına gidiyorum. Babaannem beni nasıl koruyabilir, koruyamaz. Onu vererek aslında içini rahat ettiriyor. Bu çok güzel bir değer bence de. Her gün önünden geçtiğimiz bu motifler, değişik şeyler. Bir de dijital gözlüğü takıp baktığımızda yani zaten güzel olan şey farklılaşıyor gerçekten. O zamanlar onları yaparken limit zorlamışlar, o çizimi bulmak için, o motifi, biz onlara biraz daha, bir etki daha ekliyoruz. Türk motiflerinin dijital mecraya geldiğinde çok farklı ve güzel şeyler olduğunu anladık açıkçası."

81 ile 81 motif

Sedat Boynueğri ekibiyle birlikte, Türkiye'deki bütün illerin kendine özgü motiflerini çıkarıyor. Ve o motifleri günümüz teknolojisiyle NFT'ye çeviriyorlar. Hedefleri 81 ilin kendine özgü motifini çıkararak dünyaya tanıtmak.

"Samsun'u yapıyoruz, bir tane kilim deseni yaptık. Bursa'yı yaptık, Kadıköy'ü yaptık. Şu an Safranbolu'ya başladık. Ankara'ya başladık. Sonra Malatya'ya geçmeyi düşünüyoruz. Mesela Safranbolu dediğimizde aklımıza Safranbolu evleri geliyor. Ama biz baktığımızda Safranbolu'ya safran bitkisinin arkasındaki hikaye ve evlerin kapı kollarındaki motifleri birleştiriyoruz mesela. Safranbolu'ya farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz ve biz Safranbolu'yu o motifle tanımlıyoruz. Amazon kadınlarını yapıyoruz Samsun'da, kimse Amazon kadınının Türkiye'den çıktığını tahmin etmiyor. Hiç kimse bilmiyor çünkü. Aslında Samsun'un göbeğinde yaşamış bir halk yani. İnsanlar çok şaşırıyor. Diyorum ki Amazon kadınları Türkiye'deydi, biz onları bir motifle bağdaştırmaya çalışıyoruz. Hayalimiz, Türkiye'deki şehirlerin motif haritasını oluşturup ama kendi gözümüzden bu şehri bu motifle tanımladık demek istiyoruz. Umarım olursa, 81 ili de bir de farklı bir gözden yapmaya çalışmak istiyoruz."

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu