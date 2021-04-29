Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık Mahallesi'nde bulunan ve yıllar boyunca Türk sinemasına ait 'Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin' gibi birçok film ve dizinin çekimlerinin yapıldığı tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı, restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.

Hatay Valiliği tarafından restore edilecek konağın proje çalışmaları başladı.

"Kaderine terk edemezdik"

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Geçtiğimiz günlerde konakta incelemelerde bulunduk. Filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Konağı şehrimize, ilçemize, sinema sektörüne ve turizme kazandırarak eski günlerine kavuşmasını amaçladık” dedi.

"Burası bir turizm noktası olacak"

Konağın restore edilecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ise, şunları kaydetti:

"Bu konak yıllar boyunca birçok Türk sinemasına ait film ve diziye ev sahipliği yaptı. Uzun süredir bakımsız ve bazı yerleri zarar görmüş durumda. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçemize gelerek bu konağa yaptığı ziyaretin ardından restore edileceğini söyledi. İlçe halkı ve mahalle halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Burası hem Hatay için hem Reyhanlı için çok önemli bir yer. Burası, başta Kemal Sunal olmak üzere birçok oyuncuya ev sahipliği yapmış bir yapı. İnşallah, yapılacak restorasyonlar neticesinde burası bir turizm noktası olacak"

"Çok mutlu olduk"

Babası Nuri Demir’in tarihi konakta kahyalık yaptığını ve kendisinin de burada doğup büyüdüğünü söyleyen Mahmut Demir, "Rahmetli babam burada çiftçi Fatih Müderris’in yanında kahyalık yaptı. Bende burada doğup büyüdüm. Burada birçok film çekildi, biz hep buradaydık. Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan buranın restore edileceği müjdesini aldık, çok sevindik. İnşallah bu konak eski güzel günlerine döner” ifadelerine yer verdi.