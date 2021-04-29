Antalya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ailesinin bahçede çalıştığı esnada su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti.
Erentepe Mahallesi'nde seracılık yapan Özcan ve Funda Oruç çifti, dün akşam saatlerinde çalışırken, çocukları Arif Emir de evlerinin önünde oynamaya başladı.
Bir süre sonra küçük Arif Emir ortadan kayboldu. Durumu fark eden Oruç çifti, evlerinin çevresinde çocuklarını aramaya başladı.
Su çukurunda bulundu
Bahçedeki su dolu çukura bakan çift, Arif Emir'in suda hareketsiz yattığını gördü.
Oruç çiftinin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu. Sudan çıkarılan, ancak yaşam belirtisi göstermeyen Arif Emir için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Arif Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemede Arif Emir'in zeminine plastik örtü serilen su çukuruna düştüğü, plastik örtü nedeniyle zemini kayganlaşan çukurdan çıkamadığı ve boyunu aşmayan suda boğulduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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