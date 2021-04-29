Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Ekipler bu kapsamda Çorlu otoban kavşağında bir tırı durdurdu. Tırda yapılan ve dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada 20 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü B.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.