Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir tırda 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 20 kilogram skunk bulundu.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Ekipler bu kapsamda Çorlu otoban kavşağında bir tırı durdurdu. Tırda yapılan ve dedektör köpeği "Larissa"nın da kullanıldığı aramada 20 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü B.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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