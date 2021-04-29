Adalet Bakanlığı tarafından 30 adliyede "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi"ni hayata geçirildi.

Proje kapsamında hakim ve savcı adayları usta-çırak ilişkisiyle mesleki donanım kazanıyor.

Adana'da eğitim alan 42 hakim ve savcı adayı, uygulamalı eğitimler alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Mesleki becerileri gelişiyor

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Hakim Ayla Yalçınöz Şahin, "Proje hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği tarafsızlık, meslek onuru ve adalet anlayışlarının gelişimine, mesleğin yazılı ve yazılı olmayan etik kurallarının kazanımını ve mesleki konular dışındaki bilgi, beceri ve görgülerinin artırılmasını hedeflemektedir" dedi.

Adana'da 42 hakim ve savcı adayı eğitim alıyor



Proje kapsamında Adana'da 42 hakim ve savcı adayı eğitim alıyor.

"Adaylara görev stajları boyunca rehberlik etmek, onları desteklemek üzere gönüllülük de gözetilerek görevlerine göre hakim ve cumhuriyet savcısı mentor ataması yapılır. Mentor olarak görevlendirilen kıdemli hakim ve cumhuriyet savcıları adaylara uygulamalı bir şekilde stajda öğrenilen konuların pratikte sahada nasıl uygulandığını gösterir."

Adaylara, "mentorluk modeli" ile öğrendikleri konuların pratikte nasıl uygulandığı gösteriliyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Fatih Şenel