Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklığın artması bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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