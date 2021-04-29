Kazakistan konsolosluğuna ait otomobil böyle devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde önceki gün meydana gelen ve Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı otoyol kamerasına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkiinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında, Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen 06 CD 7057 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak dijital uyarı tabelasının ayağına çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve iş adamı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer, Ahmet Demirhan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan, kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, bir anda kontrolden çıkan otomobilin bariyere ve ardından dijital yön tabelası direğine çarpıp ters dönerek sürüklenmesi yer alıyor.
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